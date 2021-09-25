فيديوجراف - صراع الهيمنة.. حلف أوكوس الذى سيغير شكل السياسة العالمية

جدة - نرمين السيد - أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة جديدة حول "تحالف أوكوس" جاء ذلك عقب إعلان " أمريكى- أسترالى- بريطانى" الأسبوع الماضى عن تأسيس تحالف أوكوس الأمنى، الذى تضمّن صفقة غواصات نووية أمريكية إلى أستراليا لتعزيز دفاعاتها البحرية، وذلك بعد ساعات من إلغاء أستراليا صفقة توصلت إليها قبل سنوات مع فرنسا لشراء 12 غواصة بقيمة 66 مليار دولار.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز معلومات عن التحالف من خلال دراسة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث إن أمريكا وبريطانيا وأستراليا شكلوا شراكة أمنية موسعى فى المحيطين الهندى والهادئ، وتسبب التحالف فى تخلى أستراليا عن خطتها لشراء غواصات فرنسية بـ 43 مليار دولار، ونتج عنه أزمة غير مسبوقة بين فرنسا من جهة وأمريكا وأستراليا من جهة أخرى. كما يتضمن عددا من أشكال التعاون الدبلوماسى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، وأوضح الفيديوجراف أن الصين أدانت هذا الاتفاق واعتبرته خطوة للتصعيد ضمن سياق الحرب الباردة.

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