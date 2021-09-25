أسعار ومواصفات لكزس es 2021 في السعودية تقرير عن مميزاتها

أسعار لكزس es 2021 تم طرحها من خلال الجهات المختلفة التي توفر السيارة مثل توكيل السيارة في المملكة العربية السعودية أو من خلال المعارض المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والتي تعمل على تقديم عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش وتقدم مختلف أنواع السيارات من بينها لاندكروزر 2022 أو أيضًا عروض هيونداي 2021 تقسيط وسوف نتعرف على مواصفات لكزس es 2021 بالإضافة إلى سعر السيارة.

مواصفات لكزس es 2021

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة عن سعر ومواصفات لكزس 2021 وذلك نظرًا لما تتمتع به السيارة من مواصفات عالية الجودة والفخامة بالإضافة إلى توفير السيارة لأعلى درجات الراحة والأمان للعملاء.

تم تصميم السيارة بإطارات عالية الجودة مكونة من الألمونيوم بمقاس 17 بوصة، لتصل إلى 18 بوصة في بعض إصدارات السيارة، كما تم تزويد الفئة الرياضية من نفس السيارة بمقاس 19 بوصة.

السيارة تأتي بمصابيح أمامية من نوع ليد لمنح إنارة جيدة على الطريق.

يمكن للقائد التمتع بأنظمة قيادة متعددة والاختيار ما بين الرياضية والعادي والاقتصادي.

تم تزويد السيارة بمفتاح كارت إضافي إلى بعض الإصدارات من السيارة بدءً من Hybrid plus.

تعمل السيارة بنظام الدخول الذكي في جميع الفئات التي تم إصدارها.

تأتي السيارة بصادم خلفي ذو شكل مميز ولا يشمل مكان صمامات العادم.

قامت الشركة بتوفير شاشة عرض داخلية للسيارة بحجم 12.3 إنش للفئات التي تبدأ من 226.780 ريال سعودي.

أسعار لكزس es 2021

تم توفير أكثر من فئة من ذات السيارة وتختلف الأسعار من فئة لأخري كالتالي:

سعر السيارة Es 250 Elegant 540 ريال سعودي.

سيارة es 300h Hybrid175 ريال سعودي.

سيارة es 300h Hybrid Plus 780 ريال سعودي.

سيارة فئة es250 Excellence بلس بسعر 232.875 ريال سعودي.

سيارة لكزس فئة ES350 Elite بسعر 239.200 ريال سعودي.

سيارة لكزس فئة ES300 h Hybrid Executive بسعر 251.505 ريال سعودي.

سيارة لكزس ES350 Exclusive بقيمة 261.970 ريال سعودي.

سيارة لكزس ES 350 F-Sport بسعر 254.035 ريال سعودي.

فبعد التعرف على أسعار لكزس 2021 في السعودية ومعرفة مواصفاتها أيضًا يمكن اختيار الفئة المناسبة لك ومن ثم المبادرة للحصول عليها من خلال الأماكن التي توفرها لهذا العام.