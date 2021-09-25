شروط التسجيل في دعم ريف الحكومي للعاطلين 1443 وخطوات التسجيل عبر منصة ريف

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التسجيل في دعم ريف الحكومي للعاطلين 1443 والأسر المنتجة في السعودية يعد ذلك من ضمن الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في السعودية والذين يرغبون في إنشاء مشروع في مجال الزراعة أو لديهم مشروعات زراعية يرغبون في تطوير تلك المشروعات عن طريق توفير الحكومة السعودية لهم دعم مالي.دعم ريف الحكومي للعاطلين 1443
برنامج الدعم الريفي هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الزراعة والمياة في السعودية إلي عدد من الفئات وذلك من اجل مساعده المواطنين علي انشاء نلك المشروعات والتي تعد من اهم المشروعات التي تسعي الحكومة السعودية في الفترة الحالية في تطويرها حيث إن المملكة تسعي إلي الاكتفاء الذاتي ويتم تمويل المزارعين وأيضاً مربي المواشي.شروط الدعم الريفي
يوجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة والمياة في المملكة من اجل التسجيل في هذا البرنامج حيث تكون تلك الشروط وفقاً للأتي:
- يجب أن يكون المستفيد من البرامج هو مواطن سعودي أو مقيم لديه بطاقة التنقل في المملكة.
- أذا كان الشخص المتقدم مقيم يجب أن يكون حاصل علي بطاقة التنقل في السعودية.
- يشترط أن يكون المستفيد ليس يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
- يجب أن يكون المستفيد غير حاصل علي مساعدات مالية أخري من المملكة.
- أن لا يزيد مستوي الدخل الشهري للمستفيد عن ستة الأف ريال سعودي شهرياً.
- يجب أن لا يزيد مقدار الدعم المطلوب عن 56 الف ريال سعودي.
لأن تتمكن من التسجيل في ذلك البرنامج لابد من أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة حيث تتلخص تلك الخطوات في مجموعة السطور التالية:
- الولوج إلي موقع منصة ريف علي شبكة الأنترنت.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع تقوم باختيار إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التسجيل للعاطلين.
- تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية بالنسبة للمواطن أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيم.
- تكتب تاريخ الميلاد ثم البيانات الشخصية.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف المحمول.
- تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمشروع الزراعي.
- النقر علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل.
الوسوم
التسجيل في دعم ريف الحكومي للعاطلين 1443 والأسر المنتجة في السعودية يعد ذلك من ضمن الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في السعودية والذين يرغبون في إنشاء مشروع في مجال الزراعة أو لديهم مشروعات زراعية يرغبون في تطوير تلك المشروعات عن طريق توفير الحكومة السعودية لهم دعم مالي.دعم ريف الحكومي للعاطلين 1443
برنامج الدعم الريفي هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الزراعة والمياة في السعودية إلي عدد من الفئات وذلك من اجل مساعده المواطنين علي انشاء نلك المشروعات والتي تعد من اهم المشروعات التي تسعي الحكومة السعودية في الفترة الحالية في تطويرها حيث إن المملكة تسعي إلي الاكتفاء الذاتي ويتم تمويل المزارعين وأيضاً مربي المواشي.شروط الدعم الريفي
يوجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة والمياة في المملكة من اجل التسجيل في هذا البرنامج حيث تكون تلك الشروط وفقاً للأتي:
- يجب أن يكون المستفيد من البرامج هو مواطن سعودي أو مقيم لديه بطاقة التنقل في المملكة.
- أذا كان الشخص المتقدم مقيم يجب أن يكون حاصل علي بطاقة التنقل في السعودية.
- يشترط أن يكون المستفيد ليس يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
- يجب أن يكون المستفيد غير حاصل علي مساعدات مالية أخري من المملكة.
- أن لا يزيد مستوي الدخل الشهري للمستفيد عن ستة الأف ريال سعودي شهرياً.
- يجب أن لا يزيد مقدار الدعم المطلوب عن 56 الف ريال سعودي.
لأن تتمكن من التسجيل في ذلك البرنامج لابد من أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة حيث تتلخص تلك الخطوات في مجموعة السطور التالية:
- الولوج إلي موقع منصة ريف علي شبكة الأنترنت.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية للموقع تقوم باختيار إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة التسجيل للعاطلين.
- تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية بالنسبة للمواطن أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيم.
- تكتب تاريخ الميلاد ثم البيانات الشخصية.
- بعد ذلك تكتب رقم الهاتف المحمول.
- تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمشروع الزراعي.
- النقر علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التسجيل.
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