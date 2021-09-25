ليفربول يتعثر وصلاح يكتب التاريخ في "المباراة المجنونة"

تعثر ليفربول الإنجليزي مساء السبت، في "مباراة مجنونة" بالدوري الإنجليزي الممتاز، وصفها الخبراء بالأكثر إثارة هذا الموسم.

واكتفى ليفربول بنقطة وحيدة، بعد تعادله بنتيجة 3-3 مع برينتفورد الصاعد حديثا، والذي قدم مباراة "تاريخية" لجماهيره.

وتقدم ليفربول في المباراة مرتين، ولكن برينتفورد كان يعود في كل مرة، وكاد أن ينتصر في النهاية، لولا الحظ.

وسجل لليفربول البرتغالي ديوغو جوتا (31) والمصري محمد صلاح (54) والإنجليزي كورتيس جونز (67)، بينما سجل لبرينتفورد الجامايكي إيثان بينوك (27) والألماني فيتالي جانيلت (63) والفرنسي يوان ويسا (82).

ووصفت الجماهير المباراة "بالمجنونة"، لأنها لم تتوقف عن الإثارة، خلال 90 دقيقة، وضعتها بين المباريات الأكثر حماسا في الموسم حتى الآن.

وحافظ بالتعادل ليفربول على صدارته للدوري برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه الثلاثة، مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد.

ليلة صلاح التاريخية

كما شهدت المباراة ليلة تاريخية لمحمد صلاح، الذي سجل هدفه المئة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في مرمى برينتفورد مساء السبت، أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى 100 هدف في منافسات الدوري.

واحتاج صلاح لـ151 مباراة بالدوري فقط، للوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ ليفربول العريق.