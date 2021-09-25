طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في المملكة العربية السعودية ، تعتبر أشهر الأسئلة عن كيفية التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال من أجل الحصول على وحدة سكنية وسيارة.

تعتبر المؤسسة قائمة على تقديم العمل الخيري من خلال مشروعات تسكينية للغير قادرين على امتلاك منزل خاص بهم، أو توفير سيارات للعمل من خلالها كسائق توصيل أو حتى سائق أجرة لكسب قوت اليوم، فالجمعية تحت إشراف سمو الأمير الوليد بن طلال آل سعودي.وهنا سنقوم بتوفير إمكانية التسجيل في موقع المؤسسة والتقديم على مساعدات سكنية أو سيارة وتوضيح كيفية الحصول عليها بكل سهولة.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أعلنت مؤسسة الوليد بن طلال بالمملكة عن إمكانية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال والتقديم على مساعدة، لأجل الحصول إما على وحدات سكنية للمتعثرين على امتلاك عقار خاص بهم.

أو توفير فرصة الحصول على سيارة للعمل بها وتوفير مصروفات المعيشة.

وقد قدمت المؤسسة بعض الشروط اللازمة ليتمكن الفرد من الحصول على مثل تلك الإعانات.

يجب عدم امتلاك الفرد لأي عقار أو سيارة باسمه.

ألا يتجاوز المرتب الشهري للمستفيد عن 3,000 ريال سعودي.

يجب الالتزام بالقواعد والقوانين العامة في المملكة، ولا يمارس الشخص أي مخالفات دينية، أو أنشطة تجارية غير مشروعة.

يحرم على المستفيد من دعم الإسكان من تأجير الوحدة السكنية من أجل كسب مال من خلالها.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية

فهذه شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للمساعدات المالية والإسكان والسيارة.

أولاً تقوم بالدخول إلى الرابط الرسمي موقع الوليد بن طلال الخيرية.

قم بالمقر على “تسجيل جديد”.

يتم كتابة الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، ثم رقم الجوال، وإعادة تأكيد البريد وكلمة المرور.

ثم انقر “تسجيل”.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

بتلك الخطوات يكون قد تمت عملية التسجيل في منصة الامير الوليد بن طلال ويمكنك بعدها التقديم على مساعدة من خلال حسابك.

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

توفر المؤسسة إمكانية التواصل بمكتب الأمير الوليد ومن خلال هذا الرقم يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية المُقدمة من الهيئة، أو الاستفسار على أي مشكلة تواجهها أثناء عملية تسجيل الدخول في موقع مؤسسة الوليد الخيرية.

ورقم التواصل الخاص بهم هو 966112110000.

فهذه هي طريقة تقديم طلب مساعدة في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتقديم لطلب لمساعدة الحصول على وحدة إسكان وسيارة.