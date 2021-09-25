جنرال أمريكي يتوقع اختفاء "إسرائيل" كدولة خلال 20 عاماً

جنرال أمريكي يتوقع اختفاء "إسرائيل" كدولة خلال 20 عاماًتوقع الجنرال الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية الأسبق، كولن باول، بأن "إسرائيل" لن تكون موجودة "كدولة" خلال 20 عاماً؛ لأنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري".

وقال ويلكرسون في تصريحات أوردها موقع "مونديز": إن واشنطن يجب أن تطلب من "إسرائيل" الآن أن تتغير بسرعة، وإلا فإنها ستتوقف عن تمويلها وحمايتها.. لكن الجنرال نفسه توقع بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك.

وأضاف ويلكرسون: إنه يأمل في أن يؤدي التخلص من نتنياهو وترامب وكوشنر إلى التخفيف من حدة الموقف، إلى درجة الحصول على حكومة في "إسرائيل" تدرك خطورة مستقبلها.

وأشار إلى أن العالم سيرفض "إسرائيل" لأنها دولة نظام فصل عنصري مثل جنوب أفريقيا.. مؤكداً أنها لن تكون دولة، بل ستزول.

وكشف الجنرال الأمريكي، أيضاً، أنه سمع خلال 40 عاماً في الخدمة العسكرية نصيحة مستمرة من الجميع بعدم إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في "إسرائيل".. مؤكدا أن وقوف الولايات المتحدة معها ضد نصف العالم ليس أمراً جيداً.