جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن على الولايات المتحدة أن تتحرك فى شكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة بإحياء الاتفاق النووى مع إيران، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وعبر لافروف -فى مؤتمر صحفى فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- عن أمله أن تستأنف المفاوضات فى فيينا والتى تتم بين إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، "فى أقرب وقت". وأضاف "لا تقوم إيران بشيء ينبغى حظره"، فى انتقاد للعقوبات الأحادية التى فرضت على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من اتفاق 2015 النووى. وطوال الأسبوع، كثف الأمريكيون والأوروبيون المحادثات حول الملف الإيرانى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعربوا عن إحباط وانزعاج بإزاء إيران كونها لم تعط أى "مؤشر واضح"، فى رأيهم، فى شأن نيتها استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: نأمل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.