خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع المدن الفرنسية يوم السبت احتجاجا على القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فيما تخللت المظاهرات بمدينة نيس الجنوبية اشتباكات مع الشرطة.
وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية خروج أكثر من 63 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة لإلزامية استظهار التصاريح الصحية في الأماكن العامة.
واضطرت الشرطة في مدينة نيس لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق المتظاهرون رجال الأمن بمواد مختلفة.
واعتبارا من 21 يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول الأماكن التي تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وتم توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ والحانات والمراكز التجارية الكبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: احتجاجات ضد قيود كورونا واشتباكات في مدينة نيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.