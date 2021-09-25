بشق الأنفس.. الأهلي لربع نهائي كأس مصر

تأهل الأهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوز صعب على إنبي 1-صفر بملعب الإسكندرية في اللقاء المؤجل بينهما من الدور ثمن النهائي.
وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 74 ليسجل هدف الفوز عن طريق البديل صلاح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي "أفشه" سددها على يسار الحارس محمود جاد.
وسيطر الأهلي على شوطي المباراة وأهدر مهاجموه محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا" والعائد من الإعارة أحمد عبد القادر فرصا عدة بسبب الرعونة والتسرع أمام مرمى إنبي الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.
ويلتقي الأهلي في الدور المقبل مع بيراميدز الذي كان حجز بطاقته الجمعة بفوزه على سموحة 3-1.
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