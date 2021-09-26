مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 – 2022 misr university for science

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، يستمر البحث من قبل آلاف الطلاب المصريين عن مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا misr university for science and technology للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث أعلنت الجامعة الخاصة عبر رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ خالد الطوخي عن المصاريف التي يجب على طلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة 2021 تسديدها بقيمة الجنيه المصري وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجامعة على الأنترنت، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنقدم لمتابعين الكرام جميع المعلومات الخاصة بمصاريف الجامعات تزامنا مع بدء تنسيق الجامعات الخاصة 2021

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كما كان مقرر سابقا ومع بدا تنسيق الجامعات الخاصة 2021 أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عن مصروفات الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي تعتبر من بين اكبر الجامعات المصرية التي تظم اكبر عدد من الكليات التي يمكن لكل طالب وطالبة التسجيل فيها ومعرفة الأسعار قبل تسجيل الرغبات.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

بعدما تطرقنا إلى مصاريف جامعة بدر أعلنت الإدارة المركزية والمتمثلة في نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 لن تتغير وستكون قيمة المصاريف التي يدفعها الطلاب نفس مصاريف العام الماضي بدون أي زيادة تذكر وعليه فالمصاريف كالآتي:

كلية الطب البشري 120000جنيه مصري.

بينما كلية طب وجراحة الفم والأسنان94000 جنيه مصري

كذلك كلية الصيدلة 72000 جنيه مصري

كلية العلاج الطبيعي 65000 جنيه مصري

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55000 جنيه مصري

أيضا كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 36000 جنيه مصري

كلية التمريض: 22000 جنيه مصري

كلية الهندسة: 55000 جنيه مصري

بينما كلية تكنولوجيا المعلومات 30000 جنيه مصري

كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية 32000 جنيه، الشعبة الإنجليزية 32 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية 30000 جنيه، الشعبة الإنجليزية: 30 جنيه مصري.

فيما كلية اللغات والترجمة 22000 جنيه مصري

كلية الآثار والإرشاد السياحي 18000 جنيه مصري

كلية التربية الخاصة 16000 جنيه مصري

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت الإدارة المركزية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا misr university for science and technology عن تنسيق جميع الكليات والتي جاءت كالآتي:

الطب بشري 85٪ كلية

طب الأسنان 80٪

كلية الصيدلة 80٪

أيضا كلية العلاج الطبيعي 80٪

كلية العلوم الطبية التطبيقية 70٪

كذلك كلية إدارة أعمال عربي 65٪

كلية تكنولوجيا المعلومات 60٪

ثم كلية لغات وترجمة إنجليزي 65٪

كلية آثار وإرشاد سياحي 55٪

بينما كلية تربية خاصة 55٪

كلية الهندسة 58٪

كذلك كلية الإعلام وفنون الاتصال 65٪

كلية التكنولوجيا الحيوية 70٪

ستة صور شخصية بخلفية بيضاء الشهادة الأصلية للثانوية العامة أو ما يعادلها شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بالطالب نسخة من جواز السفر للوافدين. شهادة الثانوية العامة للوافدين وتكون موثوقة من وزارة الخارجية. بالنسبة للطلاب الذكور وجوب إحضار مستخرج 6 جند من التجنيد لذكور.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذين تطرقنا فيه بالتفصيل إلى موضوع مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021 مع بدأ عملية التسجيل في تنسيق الجامعة في مختلف الكليات يوم السبت الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري على أن تنتهي العملية يوم 27/09/2021