كيف استبدل نقاط بنك الراجحي وطرق الاستفادة من النقاط 1443

يعتبر سؤال كيف استبدل نقاط بنك الراجحي وطريقة الاستفادة من النقاط من من أكثر الأسئلة التي تشغل بال الكثير من أصحاب الأرصدة، فتعتبر استبدال نقاط الراجحي أحد أفضل الخدمات المجانية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء المشتركين، حيث يتمكن للعميل من خلال التعامل مع البنك باستخدام بطاقة الراجحي الائتمانية الحصول علي عدد من النقاط، وعند امتلاك عدد كبير من النقاط يمكن الاستفادة منهم من خلال الخدمات المقدمة.

نقاط برنامج مكافأة الراجحي

يمكن لجميع عملاء الراجحي بالمملكة العربية السعودية أو بالخارج كسب نقاط أكثر مقابل العمليات الشرائية المحلية والدولية باستخدام فيزا المصرف الائتمانية والحسم الشهري ومنخفضة الرصيد ، استبدال نقاط مكافأة لدى مجموعة واسعة من الخيارات والمتاجر المشاركة.

حيث يقدم مصرف الراجحي خدمة جديدة يمكن الاستفادة من نقاط الراجحي في عدد كبير من الأمور حيث يتيح لك البنك خدمة مكافآت بنك الراجحي، حيث يمكن استخدام الخدمة في العديد من الخدمات مثل:

خدمة السفر: حيث يمكنك شراء تذاكر سفر وإقامة في الفنادق.

خدمة التبرع: يمكن التبرع إلى الجمعيات الخيرية من خلال استبدال نقاط مكافأة إلي أموال.

كيف استبدل نقاط بنك الراجحي

بعد معرفة نبذة عن نقاط مكافأة الراجحي جاء دور الإجابة علي سؤال كيف استبدل نقاط بنك الراجحي وتحويل نقاط الراجحي إلى فلوس.

حيث يتساءل العديد من العملاء عن أسهل طريقة للاستبدال، لذلك قام المصرف بالتسهيل علي العملاء إمكانية الحصول علي هذه الخدمة، ومن خلال الأتي سوف نسرد عدة طرق لاستبدال نقاط مكافأة.

في البداية قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لـ مصرف الراجحي alrajhibank.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة الرئيسية للبنك وبها العديد من الخيارات، ومن خلالها اضغط علي “ برنامج مكافأة ” أو “ استبدال النقاط “

” أو “ “ بعدها سوف تظهر صفحة إدخال المعلومات، فقم بإدخال “اسم المستخدم” و “كلمة السر”.

اضغط علي زر “التالي”.

بعد الضغط علي التالي سوف تتلقي رسالة علي رقم الهاتف الجوال بها رمز التفعيل الخاص بالحساب.

قم بإدخال رمز التفعيل في الخانة المخصصة.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة بها كافة البيانات الخاصة بالحساب، ومن خلالها قم باإنتقال إلي صفحة “تحويل النقاط”.

في النهاية سوف تظهر الصفحة التي تتضمن الخدمات المتاحة للاستفادة من النقاط وهي “ استخدام النقاط “، “ عالم السفر “، “ التبرع “.

“، “ “، “ “. قم بالضغط علي الخيار الذي تريد تحويل النقاط له للاستفادة منه.

وتتمثل خدمة استخدام النقاط في تمكين العميل من الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى رصيد مجاني، وخيار “عالم السفر” توفر للعميل المقدرة على تحويل النقاط إلى تذاكر سفر مجانية ، أو إلى الإقامة في أحد الفنادق مجاناً ، وخدمة “التبرع” يتم من خلالها تقديم النقاط للمؤسسات الخيرية، ومن بين هذه الخدمات المقترحة يقوم العميل باختيار الخدمة التي يفضلها.

مميزات نقاط الراجحي

تتميز خدمة استبدال نقاط الراجحي بالعديد من المميزات التي تجعل الأقبال عليها كبير جداً وذلك نظرًا لتلبية جميع توقعات عملاء البنك، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي المميزات التي تتمتع بها النقاط.

يحصل العميل على نقاط ترحيبية فور صدور البطاقة واستخدامها حسب شروط برنامج “ مكافأة “.

“. اكتساب نقاط أكثر أثناء استخدام إحدى منتجات البطاقات المعتمدة في البرنامج وذلك بدون التغير من القيمة الفعلية لقيمة النقاط.

الاستفادة من نقاط الراجحي من خلال استبدال نقاط مع مكافأة لدى اكثر من 170 علامة تجارية حول المملكة السعودية.

يمكن استبدال نقاط “مكافأة” لدى التاجر باستخدام رقم جوالك مباشرةً .

إمكانية تحويل النقاط إلى أي عضو من عملاء مصرف الراجحي مسجل في برنامج مكافأة.

تحويل النقاط إلى أميال الفرسان عبر برنامج مكافأة.

التبرع وتحويل قيمة النقاط لاحد الجمعيات الخيرية المضافة في البرنامج.

كيف تكسب نقاط الراجحي

يمكن للعملاء كسب نقاط الراجحي من خلال عمليات الشراء المحلية والدولية باستخدام بطاقات الراجحي الائتمانية، حيث يتم احتساب النقاط على حاسبة نقاط البرنامج بناءً على البطاقة والحد الأدنى للمبلغ.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التعامل مع مصرف الراجحي من خلال عدة أنواع من البطاقات الائتمانية، ومنها البطاقة الذهبية وفيزا المرابحة وبطاقة البلاتينيوم والبطاقة الذهبية وبطاقة الراجحي السوداء وفيزا الافتراضية وفيزا تسوق الراجحي وماستر كارد قسط وماستر كارد البلاتينيوم وماستر كارد كلاسيك.

وفي الجدول التالي سوف نتناول كيف استفيد من نقاط الراجحي والنقاط المكتسبة على كل بطاقة، حيث توجد العديد من البطاقات التي يمكن من خلالها اكتساب عدد من النقاط مثل:

نوع البطاقة النقاط المكتسبة من المشتريات المحلية النقاط المكتسبة من المشتريات الدولية ماستركارد كلاسيك ١ نقطة ١ نقطة ماستركارد الذهبية ١ نقطة ١ نقطة ماستركارد بلاتينيوم ١ نقطة ١ نقطة فيزا كلاسيك ١ نقطة ١ نقطة فيزا الذهبية ١ نقطة ١ نقطة فيزا انفينت ١ نقطة ١ نقطة فيزا ليديز ١ نقطة ١ نقطة فيزا بلاتينيوم ١ نقطة ١ نقطة فيزا انترناشونال ١ نقطة ١ نقطة ماستركارد تيتانيوم ١ نقطة ١ نقطة فيزا تسوق ١ نقطة ١ نقطة فيزا قسط ١ نقطة ١ نقطة ماستركارد قسط ١ نقطة ٣ نقاط بلاتينيوم RVLV ١ نقطة ٢ نقاط سيجنتشر و بطاقة سيجنتشر ليديز RVLV ٢ نقاط ٣ نقاط فيزا انفينت RVLV ٣ نقاط ٤ نقاط فيزا VIP ( البطاقة السوداء) ٤ نقاط ٥ نقاط

وفي حين استخدام أي بطاقة من بطاقات صراف الراجحي السابقة، سيتم إضافة النقاط إلى الحساب، وتبدأ النقاط من نقطة لكل 1 ريال إلى 5 نقاط لكل ريال.

ولذلك قام البنك بتوفير خدمة حساب النقاط من خلال إنشاء حاسبة خاصة بحسابها، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نقاط الراجحي بطريقة سهلة.

يمكن استخراج بطاقة صراف الراجحي جديدة أو بدل فاقد وتحديث بيانات الراجحي بكل سهولة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو الموقع الرسمي.

الاستعلام عن نقاط الراجحي

قام البنك بتوفير خدمة حساب النقاط من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالحساب، ويتم ذلك من خلال إجراء بعض الخطوات سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية :

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحاسبة نقاط الراجحي.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة الخاصة بحساب النقاط.

قم إدخال البيانات التالية:

“ المنتج” : قم بالضغط على السهم الموجود في المقابل ومنه نضغط علي قائمة بها خيار ” البطاقات “.

: قم بالضغط على السهم الموجود في المقابل ومنه نضغط علي قائمة بها خيار ” “. “الحدث للمكافأة” : يتم فيها الضغط على السهم الموجود في المقابل وفيها العديد من الخيارات يتم فيها اختيار الفيزا أو الماستر كارد التي يتم التعامل بها مع البنك، مع التأكد من اختيار طريقة التعامل إذا كانت محلي أو دولي.

: يتم فيها الضغط على السهم الموجود في المقابل وفيها العديد من الخيارات يتم فيها اختيار الفيزا أو الماستر كارد التي يتم التعامل بها مع البنك، مع التأكد من اختيار طريقة التعامل إذا كانت محلي أو دولي. “الحد الأدني” يتم فيها إدخال الحد الأدنى من المبلغ.

الاستفادة من نقاط الراجحي

يحرص الكثير من عملاء بنك الراجحي على تجميع أكبر عدد من النقاط التي يحصلون عليها، وذلك من أجل القيام بالاستفادة منها وتحويلها إلى العديد من الهدايا أو المميزات، حيث يمكن لجميع مستخدمي البطاقة الائتمانية الاستفادة من نقاط الراجحي التي يتم تجميعها من خلال مجموعة الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع مكافأة الراجحي.

ثم الضغط علي خدمة “ استبدال النقاط “.

“. قم بإدخال البيانات الشخصية وهي “اسم المستخدم” و”كلمة المرور”.

بعد ذلك سوف يصلك رسالة علي رقم الهاتف الجوال من مصرف الراجحي.

تحتوي الرسالة على جميع المعلومات حول النقاط التي تمتلكها، بالإضافة إلي رمز التحقق.

قم بإدخال رمز التحقق.

اختر النقاط لاستخدام الخدمة.

يمكن استخدام النقاط لأشياء كثيرة حسب الرغبة، بما في ذلك استبدالها بمنتجات أو خدمات معينة، أو استخدامها لحجز الرحلات أو التبرع للجمعيات.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بالإجابة على سؤال كيف استبدل نقاط بنك الراجحي ومعرفة مميزات برنامج مكافأة الراجحي ، ومعرفة أفضل طرق كسب النقاط والاستفادة منها، وطريقة استبدالها وتحويلها إلي فلوس أو استبدالها بخدمات أو استخدامها لحجز الرحلات أو التبرع للجمعيات.