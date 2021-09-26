العراق.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي في محافظة ديالى

أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل وإصابة 7 من المدنيين والشرطة بهجوم إرهابي شمالي شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة حمل في قرية الحد الأخضر بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، أعقبها هجوم بأسلحة القنص استهدف تجمعا قرب مكان الانفجار."
وأشار المصدر إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وجرح أربعة من الشرطة، بينهم ضابط برتبة عقيد.
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