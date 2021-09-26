بوتين: الاقتصاد الروسى تجاوز تبعات الجائحة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الاقتصاد الروسى تمكن من تجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن ليس بإمكان جميع مواطنى بلاده الشعور بذلك فورا، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف بوتين، أثناء اجتماع عقده مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة فى انتخابات مجلس الدوما، بأن تفادى أى تبعات سلبية إثر الجائحة على اقتصاد البلاد كان مهمة مستحيلة، غير أن روسيا تتعامل مع المشاكل القائمة بطريقة أفضل من الكثير من الدول الأخرى.

وأقر بوتين بأن الجائحة أسفرت عن انخفاض دخل المواطنين وعدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السلطات الروسية حاولت قدر الإمكان تقليص الأضرار من خلال تقديم مساعدات واسعة النطاق للذين فقدوا الوظائف والعوائل ذات الأطفال ودعم القطاعات الاستراتيجية وضمان تعافى الاقتصاد على وجه السرعة.

وقال: "وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لقد عدنا حتى الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة، لكن بطبيعة الحال ليس بإمكان جميع مواطنينا للأسف الشعور بهذه الديناميكية الإيجابية فورا فى حياتهم".

وشدد بوتين على بعض الأولويات الحالية منها تقليص مستوى الفقر فى البلاد إلى الحد الأدنى وتحسين ظروف المعيشة والتطور والتعليم ومنح المواطنين وصولا أوسع إلى التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاحيات هيكلية فى الاقتصاد لصالح القطاعات التكنولوجية المتقدمة.