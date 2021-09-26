عاجل| التعليم تعلن موعد ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية 1443

موعد التقديم بترقيات شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443، فقد أعلنت اليوم وزارة التعليم عن الموعد الخاص بفتح باب التقديم على الترقيات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية وذلك لمن هم على رتبة معلم ممارس أو من خلال رتبة معلم متقدم، وقد أوضحت الوزارة بأن فتح باب التقديم على الترقيات سوف يكون بداية من يوم 26/2/1443، وحتى يوم 8/3/1443، علي أن يتم التقديم علي الترقيات من خلال نظام فارس بواسطة خدمة ترقيات المعلمين، من خلال الخدمة الذاتية لكل موظف، علي أن يتم التقديم لمن قام بإصدار الرخصة المهنية الذي يتم تحديده من خلال النظام العام لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وسوف نوضح لكم شروط التقديم علي الترقيات الوظيفية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية.شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443
أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي أهمية توافر شروط التقديم علي الترقية وذلك وفق المادة رقم 10 من اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية، والتي من بينها ما يلي:
- من شروط التقديم علي ترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى رتبة أخرى، حيث يتطلب الانتقال بالترقية من معلم إلى معلم ممارس، يتطلب أن يكون الشخص حاصلاً علي شهادة جامعية، وأن يكون قد مضت فترة تصل الي 6 سنوات علي بقائه في هذه الوظيفة، وأن يكون الشخص قد تم حصوله علي نقاط أعلي من خلال التطوير المهني، وعلاوة علي ذلك يجب أن يكون المتقدم قد حصل على تقدير جيد جدًا خلال آخر 3 سنوات كإجمالي عن أدائه الوظيفي.
- ومن شروط التقديم علي الترقية من معلم ممارس إلى معلم متقدم، فيجب علي جميع المتقدمين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس، أن تكون مدة بقائهم في الرتبة لمدة 6 سنوات، مع شرط الحصول علي الرخصة المهنية، بالإضافة الي حصول المتقدم علي الحد الأدنى من النقاط الخاصة بالتطوير المهني، وأن يكون من الحاصلين علي تقدير جيد جدًا بشكل عام عن أدائه الوظيفي خلال آخر 3 سنوات ماضية.
- وفيما يخص الحاصلون على مؤهل الماجستير، فإنه يجب للتقديم علي الترقية أن تكون مدة بقائه في الرتبة لمدة 5 سنوات، وأن يكون حاصلاً علي الرخصة المهنية، وأن يكون من الحاصلين علي الحد الأدنى من النقاط المتمثلة بالتطوير المهني، وتقدير جيد جدًا علي الأقل فيما يخص الأداء الوظيفي الخاص به عن آخر 3 سنوات.
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موعد التقديم بترقيات شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443، فقد أعلنت اليوم وزارة التعليم عن الموعد الخاص بفتح باب التقديم على الترقيات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية وذلك لمن هم على رتبة معلم ممارس أو من خلال رتبة معلم متقدم، وقد أوضحت الوزارة بأن فتح باب التقديم على الترقيات سوف يكون بداية من يوم 26/2/1443، وحتى يوم 8/3/1443، علي أن يتم التقديم علي الترقيات من خلال نظام فارس بواسطة خدمة ترقيات المعلمين، من خلال الخدمة الذاتية لكل موظف، علي أن يتم التقديم لمن قام بإصدار الرخصة المهنية الذي يتم تحديده من خلال النظام العام لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وسوف نوضح لكم شروط التقديم علي الترقيات الوظيفية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية.شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443
أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي أهمية توافر شروط التقديم علي الترقية وذلك وفق المادة رقم 10 من اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية، والتي من بينها ما يلي:
- من شروط التقديم علي ترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى رتبة أخرى، حيث يتطلب الانتقال بالترقية من معلم إلى معلم ممارس، يتطلب أن يكون الشخص حاصلاً علي شهادة جامعية، وأن يكون قد مضت فترة تصل الي 6 سنوات علي بقائه في هذه الوظيفة، وأن يكون الشخص قد تم حصوله علي نقاط أعلي من خلال التطوير المهني، وعلاوة علي ذلك يجب أن يكون المتقدم قد حصل على تقدير جيد جدًا خلال آخر 3 سنوات كإجمالي عن أدائه الوظيفي.
- ومن شروط التقديم علي الترقية من معلم ممارس إلى معلم متقدم، فيجب علي جميع المتقدمين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس، أن تكون مدة بقائهم في الرتبة لمدة 6 سنوات، مع شرط الحصول علي الرخصة المهنية، بالإضافة الي حصول المتقدم علي الحد الأدنى من النقاط الخاصة بالتطوير المهني، وأن يكون من الحاصلين علي تقدير جيد جدًا بشكل عام عن أدائه الوظيفي خلال آخر 3 سنوات ماضية.
- وفيما يخص الحاصلون على مؤهل الماجستير، فإنه يجب للتقديم علي الترقية أن تكون مدة بقائه في الرتبة لمدة 5 سنوات، وأن يكون حاصلاً علي الرخصة المهنية، وأن يكون من الحاصلين علي الحد الأدنى من النقاط المتمثلة بالتطوير المهني، وتقدير جيد جدًا علي الأقل فيما يخص الأداء الوظيفي الخاص به عن آخر 3 سنوات.
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