عاجل| التعليم تعلن موعد ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية 1443

موعد التقديم بترقيات شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443، فقد أعلنت اليوم وزارة التعليم عن الموعد الخاص بفتح باب التقديم على الترقيات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية وذلك لمن هم على رتبة معلم ممارس أو من خلال رتبة معلم متقدم، وقد أوضحت الوزارة بأن فتح باب التقديم على الترقيات سوف يكون بداية من يوم 26/2/1443، وحتى يوم 8/3/1443، علي أن يتم التقديم علي الترقيات من خلال نظام فارس بواسطة خدمة ترقيات المعلمين، من خلال الخدمة الذاتية لكل موظف، علي أن يتم التقديم لمن قام بإصدار الرخصة المهنية الذي يتم تحديده من خلال النظام العام لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وسوف نوضح لكم شروط التقديم علي الترقيات الوظيفية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية.

شروط ترقية شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة 1443

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي أهمية توافر شروط التقديم علي الترقية وذلك وفق المادة رقم 10 من اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية، والتي من بينها ما يلي: