لأول مرة .. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت عن تسجيل 3273 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 298.402 إصابة.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 2.441 وفاة.

وهذه المرة الأولى التى تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ3 آلاف حالة منذ تأكيد أول إصابة بكورونا فى البلاد فى 20 يناير من العام الماضي.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من حالة صحية خطيرة بواقع 30 مريضا عن اليوم السابق إلى 339 مريضا.

وحتى يوم الجمعة، تلقى 73.5% من سكان البلاد جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 منذ إطلاق برنامج التطعيم أواخر فبراير.