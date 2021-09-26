بالضربة القاضية.. أوسيك بطلا للعالم للملاكمة في الوزن الثقيل

تغلب الأوكراني أولكسندر أوسيك على بطل العالم في الوزن الثقيل أنطوني جوشوا في دياره عندما تفوق عليه بالنقاط بإجماع آراء الحكام أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في استاد توتنهام هوتسبير.

وقدم الملاكم البالغ من العمر 34 عاما، وهو بطل العالم السابق في وزن تحت الثقيل، أداء مذهلا ليسكت غالبية المشجعين وعددهم 67 ألفا في الاستاد الضخم.

وأثبت أوسيك أنه بعيد المنال بالنسبة لجوشوا خلال النزال المثير الذي أنهاه بهجوم شرس في الجولة 12 بحثا عن الفوز بالضربة القاضية.

وصمد جوشوا لكن القرار كان إجراء شكليا لينتزع أوسيك ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.