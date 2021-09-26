تغلب الأوكراني أولكسندر أوسيك على بطل العالم في الوزن الثقيل أنطوني جوشوا في دياره عندما تفوق عليه بالنقاط بإجماع آراء الحكام أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في استاد توتنهام هوتسبير.
وقدم الملاكم البالغ من العمر 34 عاما، وهو بطل العالم السابق في وزن تحت الثقيل، أداء مذهلا ليسكت غالبية المشجعين وعددهم 67 ألفا في الاستاد الضخم.
وأثبت أوسيك أنه بعيد المنال بالنسبة لجوشوا خلال النزال المثير الذي أنهاه بهجوم شرس في الجولة 12 بحثا عن الفوز بالضربة القاضية.
وصمد جوشوا لكن القرار كان إجراء شكليا لينتزع أوسيك ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالضربة القاضية.. أوسيك بطلا للعالم للملاكمة في الوزن الثقيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.