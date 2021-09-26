لافروف: استئناف العمل على التحضير لقمة الدول الخمس فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إنه تم استئناف العمل على التحضير لقمة الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن الدولى "روسيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا"، وتسعى موسكو للاتفاق على الصيغة والأجندة مع شركائها.





وأشار لافروف، فى مؤتمر صحفى خصص حول نتائج زيارته لنيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه من أجل ضمان أن تشعر القوى العظمى بمسؤوليتها أمام شعوبها والبشرية بشكل عام، فقد عرض الرئيس فلاديمير بوتين، كما تعلمون، عقد قمة للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل مناقشة الجائحة.

وأضاف "لقد تأخر هذا العمل إلى حد ما، لكننا الآن نستأنفه ونريد أن نتفق مع شركائنا من الصين، من ثلاثة أعضاء غربيين دائمين فى المجلس حول قضايا معينة، والتى ينبغى طرحها على جدول الأعمال، وعلى الشكل. وربما سنستخدم تنسيقا عبر الإنترنت كبداية".

وأوضح لافروف أن الحوار بين الدول هو الفرصة الوحيدة لحل المهام والمشاكل المشتركة.

وعلى صعيد آخر قال وزير الخارجية الروسى، إن الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجى ستعقد الأسبوع المقبل.

وتابع: "أما بالنسبة لمحادثاتنا مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجى، فقد كانت الجولة الأولى فى يوليو والثانية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل".

يشار إلى أنه فى 16 يوليو الماضى عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن، اجتماع قمة فى جنيف، أتاح فرصًا لاستئناف حوار بناء بين الدول فى مجالات المصالح المتداخلة، مع الاستقرار الاستراتيجى فيما بينها.