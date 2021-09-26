نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “8000 دينار” رابط www.cnac.dz تسجيل منحة البطالين عبر وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط www.cnac.dz تسجيل منحة البطالين والعاطلين عن العمل والذي يتم تقديره بثمانية آلاف دينار للذين توقفت أعمالهم بشكل كلي بسبب انتشار جائحة كرونا، حيث تقوم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باعتماد شروط التسجيل في رابط الحصول على الدعم النقدي منها للمواطنين أسوة بالعديد من الدول العربية التي تقوم بدعم الفئات المتضررة فيها.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

وقد قامت جميع دول العالم باتخاذ العديد من المعايير والتدابير ضد انتشار فيروس كرونا، حيث قامت بإغلاق الحدود بينها وبين الدول المجاوزة وتم حظر السفر من وإلى تلك الدول، وتم منع الاختلاط وعمل حظر للتجول، وتكون فئات من الشعب متضررة بشكل كبير من إجراءات وزارة الداخلية والصحة ضد هذا الفيروس ولذلك تقوم المنظمات والمؤسسات بتقديم الدعم المطلوب لتلك الفئات ضمن الدعم والتكافل المجتمعي.

منحة 8000 دينار للبطالين

قامت دولة تونس باعتماد التسجيل الإلكتروني للحصول على 300 دينار للعاطلين والمتضررين من ظهور جائحة كرونا بينما قامت جمهورية مصر العربية بصرف منحة تمتد لعدد من الشهور للعاطلين عن العمل بقيمة 500 جنيه، وقامت أيضا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر باعتماد التسجيل الإلكتروني للحصول على منحة من الدولة للحصول على 8000 دينار مع اتباع الشروط اللازمة للقبول والتسجيل.

قرارات الرئيس تبون حول منحة البطالين

كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اعتمدت صرف 3000 دينار للبطالين والمتأثرين سلبا من توقف النشاط العمالي والتبادل التجاري المباشر بسبب ظهور جائحة كرونا، وذلك دعما من الدولة للفئات الفقيرة والمتضررة من القرارات الاقتصادية والسياسية، وتم رفع المبالغ المقررة للمواطنين:

تم رفع المبالغ التي تصرف للمواطنين من 3000 إلى 8000 دينار.

قامت الوزارة بشمول التسجيل فيها من الفقراء المحتاجين إلى العاطلين عن العمل أيضا.

شروط صرف منحة وزارة العمل

أقرت الوزارة شمول فئات البطالين أيضا بالإضافة إلى الفقراء المحتاجين، حيث شملت تلك الفئة ما يزيد عن 70 إلى 80% من نسبة الشغب مما استدعى التدخل الفوري لإنقاذ تلك الفئة، ويتم وضع عدد من شروط التسجيل التي يكون منها:

يكون سن المتقدم يزيد عن 30 عام.

كما يجب أن لا يكون من مستفيدي لضمان الاجتماعي ولا يحصلوا على راتب آخر من الوزارة.

يتم تقديم شهادة البطالة التي تفيد بعدم مزاولة عمل آخر وعدم الحصول على راتب شهري.

تكون حاصل على شهادتك الجامعية ولا تكون مستمرا في دراسة أخرى.

يمكن لغير المتزوجة الحصول على فرصة التسجيل ولا يجوز تسجيل المتزوجة التي يحصل زوجها على راتب من تلك الوزارة.

يقوم بتقديم الطلب من الولاية التي يقيم بها.

لابد من تأدية واجب التجنيد أو الحصول على تسوية.

كيفية التسجيل الإلكتروني في رابط www.cnac.dz تسجيل منحة البطالين

تستقبل الوزارة التسجيل الإلكتروني في رابط الوزارة باتباع عدد من الخطوات: