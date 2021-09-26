شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في السعودية ١٤٤٣

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية ؛ حيث إن الدولة تعمل دائماً على توفير الكثير من الخِدْمَات التي تلبي احتياجات المتقاعدين والعمل على مساعدتهم لتحسين الدخل الخاص بهم وأيضاً مساعدتهم من الجانب الصحي ولأهمية الضمان الاجتماعي للمتقاعدين سوف نقوم بواسطة هذا المقال من خلال ثقفني بتوضيح الشروط التي تم وضعها للحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 1443

حتى يتمكن المواطن من الحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين لا بد من توافر الشروط التي تم وضعها لذلك و تتمثل شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين 1443 في الآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

لا بد من ألّا يقل عمر المواطن المتقدم عن خمسة وثلاثين عاما.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لا يتوافر له دخل ثابت وعدم قدرته على توافر الاحتياجات اليومية الخاصة به.

ليس متاحًا للمرأة المتزوجة التي يعولها الزوج الحصول على الضمان الاجتماعي.

من الممكن للمرأة التي تكون أرملة أو زوجها مسجون الحصول على الضمان الاجتماعي وذلك بعد النظر في الطلب الذي تم تقديمه.

يتم تقديم الدعم لجميع المواطنين الذين قاموا بتقديم طلب الخاص بالمساعدة المقطوعة.

لا بد من تقديم جميع الطلبات والمستندات والأوراق التي تخص الحصول على الضمان الاجتماعي إلكترونياً.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي

بعد توافر كافة الشروط التي تم وضعها للحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين لا بد من تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة وهذه المستندات تكون كالآتي:

الأوراق والمستندات المطلوبة للرجال

يجب تقديم صورة والأصل من الهُوِيَّة الوطنية الشخصية الخاصة بالمواطن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي.

لا بد من تقديم إثبات الراتب الشهري التي يحصل عليه المواطن ويجب ألّا يتجاوز هذا الراتب مبلغ معاش الضمان الاجتماعي.

يجب التأكد من أن جميع البيانات تم تسجيلها بطريقة صحيحة.

والأوراق المطلوبة من النساء.

يجب أن يتم تقديم صورة من الهُوِيَّة الوطنية تكون سارية.

صورة من سجل الأسرة الخاص بها.

يجب أن لا تمتلك المرأة سجل تجاري.

لا بد أن لا تمتلك المرأة المتقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي رخصة تكون خاصة بالعمل المهني.

يجب أن لا يكون لدى المرأة عمالة مهنية تكون خاصة بها.

إذا كانت المرأة المتقدمة للحصول على الضمان الاجتماعي لديها عمالة غير مهنيه فيجب أن لا تتعدى ثلاث عمال.

لا بد من التأكد من أنه تم إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة.

لا بد من تقديم إثبات الراتب الشهري التي يحصل عليه المواطن ويجب ألّا يتجاوز هذا الراتب مبلغ معاش الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة الحصول على الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي وهذه الفئات تكون كالآتي:

الأسرة التي ليس لديها عائل.

المرأة المطلقة التي لديها أطفال.

المرأة الأرملة التي تعول أبناء.

المرأة التي يكون زوجها مفقود أو مسجون وتعول أبناء.

المرأة التي قد بلغت عمر الشيخوخة.

الرجل الذي قد بلغ سن الشيخوخة.

يمكن الحصول على الضمان الاجتماعي للأطفال أو الأشخاص الذي لم يتم التعرف على نسبهم.

يمكن للأيتام الحصول على الضمان الاجتماعي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمتقدمين للحصول عليه والموعد الذي تم تحديده هو كالآتي:

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي مرة كل سنة في نفس الموعد وذلك يكون في حالة إذا كان المواطن المتقدم للحصول على الضمان لا يملك أي دخل خاص به غير الضمان الاجتماعي.

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي كل سنتين وذلك يكون في حالة إذا كان المواطن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي لديه مصدر دخل أخر غير الضمان.

ما هو الحد المانع للحصول الضمان الاجتماعي ؟

من خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح الحد المانع للحصول على الضمان الاجتماعي وهو يتمثل في الآتي:

الحد المانع للأسر الذي تتكون من فرد واحد فقط فهو يصل إلى 2001 ريال سعودي.

الأسر المتكونة من فردين و المتقدم للحصول على الضمان يكون الحد المانع لها يصل إلى 2570 ريال سعودي.

الأسر المتكونة من ثلاث أفراد يكون الحد المانع لها يصل إلى 3140 ريال سعودي.

الأسر التي تريد الحصول على الضمان الاجتماعي وتتكون من أربع أفراد يكون الحد المانع لها يصل إلى 3710 ريال سعودي.

لما الأسر التي تتكون من خمس أفراد يكون الحد المانع لها يصل إلى 4280 ريال سعودي.

الحد المانع للأسر الذي تتكون من ستة يصل إلى 4840 ريال سعودي.

الحد المانع للأسر المتكونة من سبع أفراد يتحدد ب 5420 ريال سعودي.

الأسر المتكونة من ثماني أفراد يكون الحد المانع الذي تحصل عليه يصل إلى 6000 ريال سعودي.

الحد المانع للأسر الذي تتكون من تسع أفراد يصل إلى 6560 ريال سعودي.

أما الأسر التي عدد أفرادها يكون عشرة أفراد يصل الحد المانع للضمان الاجتماعي الخاص بها يكون 7120 ريال سعودي.

أما الأسر التي عدد أفرادها يكون أحد عشر فرد يصل الحد المانع لها إلى 7680 ريال سعودي.

الحد المانع للضمان الاجتماعي للأسر المتكونة من اثنا عشر فردا يصل إلى 8260 ريال سعودي.

الأسر التي تتكون من ثلاثة عشر فرد يصل الحد المانع لها إلى 8820 ريال سعودي.

الحد المانع للأسر الذي تتكون من أربعة عشر فردا يصل إلى 9400 ريال سعودي.

الأسر الذي يكون عدد أفرادها يكون خمسة عشر فرد يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي الخاص بها يصل إلى 10000 ريال سعودي.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وأيضاً تعرفنا على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي وتعرفنا أيضاً على الفئات التي تستحق الحصول على الضمان الاجتماعي.