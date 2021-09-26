أميركا.. الإعصار سام يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن سام اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مع توقع اكتسابه المزيد من القوة خلال الليل.

وأضاف المركز، ومقره ميامي، أن موقع الإعصار سام حاليا هو على بعد حوالي 1655 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي لجزر ليوارد الشمالية، وهو محمل برياح تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومترا في الساعة.

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