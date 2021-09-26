صور.. قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في مونتانا الأميركية

ذكرت وكالة أسوشييتد برس في تقرير أن ثلاثة أفراد على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا الأميركية.

ونقل التقرير عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابات عديدة. وذكرت شركة أمتراك للقطارات أن قطار إمباير بيلدر لنقل الركاب بين سياتل وشيكاجو كان يقل 147 راكبا وطاقما من 13 فردا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

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