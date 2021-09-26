كيف معرفة الرصيد في زين السعودية ٢٠٢١ مكالمات وانترنت بالتفصيل

كيف معرفة الرصيد في زين السعودية يأتي ضمن المعلومات التي يرغب في معرفتها بطبيعة الحال كافة الأفراد من عملاء شركة زين المتخصصة في خِدْمَات الاتصالات والإنترنت وخدمات التَّجْوال وغيرها، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة معرفة رصيد زين بيانات وباقات المكالمات بعدة طرق سواء عبر الهاتف أو الإنترنت بالتفصيل.

كيف معرفة الرصيد في زين ؟

لقد قامت شركة زين في المملكة العربية السُّعُودية بتوفير كود خاص مختصر يمكن من خلاله الاستعلام عن المتبقي من الرصيد بسهولة في أي وقت ، وهو : *١٤٢#

الذَّهاب إلى مكون الأرقام على الهاتف.

كتابة الكود المختصر #142*

النقر على زر الاتصال.

سوف يصل خلال لحظات رسالة للمستخدم توضح قيمة المتبقي من الرصيد بالتفصيل وسوف يصل موعد تجديد الباقة أيضا في حالة الاشتراك في إحدى الباقات.

استعلام عن رصيد زين بيانات

يمكن أيضا الاستعلام عن المتبقي في باقة للإنترنت والبيانات في الخط التابع إلى شركة زين عبر الطريقة التالية:

الذَّهاب إلى برنامَج الرسائل القصيرة على الهاتف

كتابة محتوى رسالة وهو : BC

إرسال الرسالة على رقم: ٧٠٠٢١٢

سوف يصل إلى المستخدم هنا رسالة أيضا توضح الرصيد المتبقي في بيانات خط زين.

كيف اعرف رصيد زين عبر الإنترنت

كما يوجد عدة طرق من أجل معرفة رصيد موبايلي السعودية فإنه يوجد أيضًا أكثر من طريقه يمكن من خلالها الاستعلام عن الرصيد في شركة زين السُّعُودية للاتصالات ، وهي:

استخدام تطبيق زين Zain على الهاتف الجوال الاندرويد أو الايفون ، حيث يمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمي ، ثم تسجيل الدخول عبر الرقم الخاص بشركة زين ، ومن ثم الحصول على عدد هائل من خِدْمَات الشركة من ضمنها الاستعلام عن الرصيد.

كما يمكن أيضاً الاستعلام عن الرصيد في زين من خلال الإنترنت وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت ، وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق ، والولوج بعد ذلك إلى خِدْمَات الموقع التي من بينها الاستعلام عن الرصيد.

رقم خدمة العملاء شركة زين

يمكن إلى جانب ما سبق أيضا الاستعلام عن الرصيد الخاص بخط الهاتف المرتبط بشركة زين السُّعُودية أو الحصول على أي خِدْمَات أو استفسارات أخرى وذلك عبر التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء من خلال الاتصال على رقم : (٩٥٩) من داخل المملكة أو رَقْم ٠٠٩٦٦٥٩٠٠٠٠٥٩٥ من خارج المملكة.