جدة - نرمين السيد - حذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثى هوتشول اليوم الأحد من أنها سوف تعلن حالة الطوارئ؛ إذا ما حدث عجز فى أعداد موظفى القطاع الصحي؛ بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقالت هوتشول - فى بيان اليوم - إنها تعتزم كذلك توجيه الدعوة لأعضاء الحرس الوطنى ممن تم تدريبهم فى المجال الطبي، إضافة إلى موظفين من خارج نيويورك وآخرين ممن تقاعدوا، بعد أن سبق لهم العمل فى هذا القطاع إذا اقتضت الضرورة. وأشارت إلى أن لديها مخاوف من حدوث نقص كبير فى أعداد العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى حالة دخول قرار الالتزام بأن يكون العاملون قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا حيز التنفيذ بحلول يوم غد الإثنين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب نقص العاملين بالمجال الطبى.. حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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