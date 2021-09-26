الصين تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 38 إصابة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن تسع حالات من الإصابات الجديدة انتقلت محليا.
وأضافت أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96015 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.
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