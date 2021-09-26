الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، وذلك خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وقالت الوكالة إن جنودا من الجيش الإسرائيلي ”حاصروا منزلاً يقع في قرية بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة، ثم اشتبكوا مع المتواجدين داخله، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين اثنين“.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية، إن مواطناً فلسطينيا آخر ”استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة برقين، غرب جنين، بالضفة الغربية“.

وحصل الحادث الأخير عندما حاصرت وحدات من الجيش الإسرائيلي منزلاً في البلدة قبل أن تندلع مواجهات أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي باتجاه شبان فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت مصادر محلية إلى أن شهيداً فلسطينيا آخر سقط خلال تلك المواجهات، ما يرفع حصيلة شهداء المواجهات في الضفة الغربية والقدس إلى 4.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية إنه تم ”اغتيال 4 فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية في تبادل لإطلاق النار في عدة نقاط في الضفة الليلة“ مشيرة إلى أن ذلك ”جزء من عملية اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حمـاس نفذتها قوات اليمام ووحدة دفدوفان، وهي الوحدات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لمطاردة واعتقال المطلوبين“.

وعلى خلفية التطورات في الضفة الغربية والقدس قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف اليوم الأحد، إن قوات بلاده على استعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة.