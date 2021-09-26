ألمانيا تسجل 7774 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد إن ألمانيا سجلت 7774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة. وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات إلى أربعة ملايين و196378 وعدد الوفيات إلى 93393.

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