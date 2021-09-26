ساند التامينات، بعدما قامت المملكة العربية السعودية بإصدار برنامج الدعم الخاص ساند التامينات والذي يُعد واحد من أهم وأفضل برامج الدعم في المملكة والتي تقدمها لجميع المواطنين المتعطلين عن العمل، وذلك حيث تقدم الحكومة السعودية مبلغ مالي كدعم منها لجميع الأشخاص في المملكة من أجل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية ويتم تقديم هذا الدعم بشكل شهري لمدة تصل إلى حوالي 12 شهر، وقامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من الشروط من أجل الحصول على المبلغ المالي الخاص بهذا البرنامج من أجل دعم المواطنين، ونقدم لكم متابعينا الكرام في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا البرنامج.شروط الحصول على دعم ساند التامينات
هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص وذلك من أجل الحصول على دعم ساند التامينات، وذلك حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها كالآتي:-
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- أن لا يزيد سن الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن 60 عام.
- أن يتجاوز الشخص المتقدم فترة العمل المنصوص عليها.
- كما يحب أن يكون الشخص قادر على العمل ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو إعاقة بالجسم.
- ألا يكون لهذا الشخص المتقدم أي مصدر دخل من أي جهة.
- كما يجب ان يكون هذا المتقدم فصل في العمل بسبب شخص ما.
بعدما تعرفنا على الشروط والضوابط التي تم تحديدها من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في السعودية يمكن الاستعلام عن الدعم عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:-
- الولوج إلى موقع تأمينات العاطلين في القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة.
- تسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على تقديم طلب الاستحقاق.
- إدخال الرقم الخاص بالآبيان في المكان المحدد له داخل النموذج الخاص بطلب الاستحقاق.
- الضغط على تسجيل، وذلك حتى يتم رفع الطلب إلى الجهات المختصة ويتم انتظار الرد ويتم الرد على ذلك بالرفض أو القبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساند التامينات || شروط الحصول على دعم ساند التامينات وخطوات التقديم عبر gosi.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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