بعد تعثر ليفربول.. كلوب ينتقد أداء صلاح وإهداره فرصة ذهبية

أعرب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن انزعاجه من تعادل فريقه بنتيجة 3-3 مع برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، أبدى كلوب استياءه من أداء الفريق، مؤكدا أنه كان على لاعبي "الريدز" إحراز المزيد من الأهداف.

وألمح كلوب إلى أنه شعر بأنه كان على الدولي المصري محمد صلاح، أن يحول الفرصة الذهبية التي أتيحت له ليجعل النتيجة 4-2.

وتقدم ليفربول في المباراة مرتين، ولكن برينتفورد كان يعود في كل مرة، وكاد أن ينتصر في النهاية، لولا مساندة الحظ لكتيبة المدرب كلوب.

وسجل لليفربول البرتغالي ديوغو جوتا (31) والمصري محمد صلاح (54) والإنجليزي كورتيس جونز (67)، بينما سجل لبرينتفورد الجامايكي إيثان بينوك (27) والألماني فيتالي جانيلت (63) والفرنسي يوان ويسا (82).

وتعليقا على المباراة قال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "استحق برينتفورد النتيجة التي حققها للطريقة التي لعبوا فيها"، مضيفا: "لم نتمكن من التعامل مع الكرات الطويلة بشكل صحيح لأسباب مختلفة. كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، كانت لدينا فرص لا تصدق. في الشوط الثاني لا أتذكر أي فرص لهم باستثناء الأهداف التي سجلت لصالحهم".

وتابع: "صنعنا الكثير من الفرص الواضحة. لعبنا بشكل جيد جدا ولكننا لم نتمكن من التعامل مع الفريق الخصم في منطقة الدفاع".

وتحدث كلوب عن أداء صلاح قائلا: "كانت أمام صلاح فرص جيد. إنه لاعب يسجل عادة في مثل هذه المواقف ولكنه لم يفعل ذلك اليوم"، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما شهدت المباراة ليلة تاريخية لصلاح، الذي سجل هدفه المئة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في مرمى برينتفورد السبت، أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى 100 هدف في منافسات الدوري.

واحتاج صلاح لـ151 مباراة بالدوري فقط، للوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ ليفربول العريق.