3 قتلى و50 مصابا إثر خروج قطار عن قضبانه فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سارعت فرق الإنقاذ لإخراج الركاب من عربات القطار التابع لشركة "أمتراك" الوطنية، التى أكدت فى بيان لها، أن سبع عربات فى قطار "إمباير بيلدر" خرجت عن القضبان حوالى الساعة الرابعة مساءً بحسب التوقيت المحلى، قرب جوبلين فى ولاية مونتانا.

وأشارت الشركة إلى أن نحو 146 راكبًا و16 من أفراد الطاقم، كانوا على متن القطر وقت وقوع الحادث، مع وجود أنباء بشأن إصابات.