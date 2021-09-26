حرس الحدود الأمريكى يحتجز 14 جنديا من المكسيك

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فى بيان لها اليوم الأحد، إنه "بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولى الأمريكى فى إل باسو، عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".
وذكرت الإدارة الأمريكية أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والتعامل معهم"، إلى أن تم الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التى وصلت بعد وقت قصير.
وأكدت أنه تم التعامل مع 13 جنديا منهم دون أى مشكلات، بينما دفع الجندى الأخير غرامة مالية بعد العثور على كمية من الماريجوانا بحوزته لاستخدامه الشخصى.
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