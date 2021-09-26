التقديم ب851 وظيفة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 1443، فقد أعلنت الجامعة تحديد موعد الغد من أجل التقديم بالوظائف الخالية لديها، فقد وفرت الجامعة 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية علي عدد من الدرجات الوظيفية بدرجة أستاذ، ودرجة أستاذ مشارك، ودرجة أستاذ مساعد، ومدرس، وقد تم توفير هذه الوظائف من أجل بداية الجامعة لفعاليات العام الجامعي الحالي 1443هـ، وقد أكدت الجامعة بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض الشروط التي تحددها الجامعة والتي يجب توفرها في أي متقدم لهذه الوظائف، وسوف يكون التقديم إلكترونياً لجميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم شروط التقديم ورابط التقديم بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

شروط التقديم بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الجامعة قد اشترطت من أجل القبول بالوظائف المعلنة والتي يتم يستمر التقديم بها لمدة أسبوعين، علي أن يتم توافر الشروط التالية في جميع المتقدمين:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط حتي يقوم بالتقديم.

يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على الدرجة العلمية التي تم تحديدها من أجل التخصص للتقديم عليه من جانب الجامعات السعودية أو الجامعات التي يكون موصى بها من جانب وزارة التعليم بالمملكة.

يجب أن يقوم كل متقدم بإرفاق ما يثبت المعادلة من خلال وزارة التعليم وتقديمها مع طلب التوظيف.

يتوفر أن يتم امتداد التخصص في شهادات البكالوريوس والماجستير وكذلك والدكتوراه في نفس التخصص الذي يتم التقديم عليه.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين علي تقدير جيد جداً وما يزيد بدرجة البكالوريوس وتقديم ذلك بطلب التوظيف.

يجب أن تكون جميع المؤهلات الخاصة بالمتقدم بشهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه فقط، علي أن يتم تقديم ما يثبت ذلك بطلب التوظيف.

يجب النجاح في الاختبار العلمي الذي يتم عقده للمتقدم من جانب القسم المختص خلال المقابلة الشخصية.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية التي يتم عقدها من جانب الكلية ذات الاختصاص.

رابط التقديم بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن

يتم التقديم في الوظائف الخالية بداية من الغد من خلال الدخول علي موقع التقديم التالي وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن، وذلك لجميع التخصصات الوظيفية المطلوبة.