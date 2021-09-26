كيفية حساب راتب التقاعد وجميع الخدمات الأخري

كيفية حساب راتب التقاعد، عندما يعمل أي شخص في أي هيئة من الهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودي أو عندما يتقاعد لأي سبب ما أو العاملين في القطاع المدني وبلغوا سن المعاش وتقعدوا أو تقاعدوا لأسباب أخرى يكون لهم راتب خاص، وهذا ما يحدث في جميع دول العالم تقريبًا، ولكن هناك بعض الأشخاص لا تعلم الطريقة التي بها يمكن فتح راتب التقاعد، وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك جميع هذه الأسئلة التي تدور في عقول الكثيرين سوف أحاول الإجابة عليها في موضوع اليوم وأتحدث عنها بشيء من التفصيل.

قطاع كبير من الناس يتساءلون عن كيفية حساب راتب التقاعد، وذلك لأن هذا الأمر مهم جدًا للكثيرين فقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، بما يسمى بحاسبة المعاش، ولكي يتم الاستعلام عن هذا الأمر تتبع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

أول الأمر يجب عليك أن تقوم بالدخول على حساب المعاش الخاصة بتقاعد الأفراد .

في هذه الخطوة عزيزي العميل عليك أن تقوم بإدخال بياناتك الشخصية الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهوية والسن ونوع المهنة وكل بيان في المكان المخصص له وعليك بالتاكد من ان جميع البيانات التي قمت بإدخالها بيانات صحيحة.

في هذه الخطوة عليك بإدخال القيمة الخاصة بأخر مرتب قد حصلت عليه.

ثم قم بإدخال عدد السنين التي قمت بأدائها في الهيئة الحكومية.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بعرض قيمة المعاش.

تقدم الهيئة العامة للتقاعد الكثير من الخدمات للأفراد الذين لديهم معاش تقاعد، وهناك عدد كبير من الأفراد يتساءلون عن هذه الخدمات، حيث يظن البعض أن الخدمات الخاصة بها تقتصر على المعاش فقط، ولكن الأمر ليس كذلك فإنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى، والتي تتمثل في الآتي: