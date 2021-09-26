لافروف: مستعدون لدعم واستضافة حوار فلسطينى إسرائيلى مباشر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس السبت، استعداد موسكو لدعم مقترحات إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مرحبًا باستضافة هذه المفاوضات.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال لافروف خلال مؤتمر صحفى عقده أمس السبت، فى ختام زيارته لولاية نيويورك فى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن مستعدون لاستضافة هذه المفاوضات، ودعم أى دعوة أخرى لإسرائيل وفلسطين لإجراء مفاوضات مباشرة. هذا أمر لا يجوز تأجيله وسوف نسعى بدأب لدفع هذا التوجه".

وذكّر لافروف بأن روسيا دعمت اقتراح الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقد مؤتمر دولى حول القضية الفلسطينية، قائلا: "لكننا نعتقد أنه يحتاج لتحضير جيد جدًا، ونريد استئناف عمل رباعية الوسطاء الدوليين التى تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتحضير لهذا المؤتمر".

كما أشار لافروف إلى أهمية وجدوى إشراك مصر والأردن والإمارات والبحرين إلى جانب السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية، فى هذا "العمل المشترك"، مشددًا على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني فى حل الصراع مع إسرائيل، معتبرًا أن وحدة الفلسطينيين ستمثل عاملاً من شأنه أن يسهل لهم الحوار مع إسرائيل.

وتابع لافروف: "نعمل جاهدين مع جميع الفصائل الفلسطينية، وكنا ندعوهم إلى موسكو أكثر من مرة، وجميعهم استجابوا. وأثناء النقاش يقول جميعهم: نعم، يجب علينا إعادة وحدتنا. لكن يتضح فيما بعد أن الأمور لا تتحرك".

كما أكد وزير الخارجية الروسى رفض موسكو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن هذه الأنشطة تخلق ظروفًا على الأرض من شأنها تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وكما شدد لافروف على تمسك روسيا بمبدأ "حل الدولتين"، مؤكدًا عدم واقعية أى مشروع بديل مثل فكرة "دولة واحدة عادلة" تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين.