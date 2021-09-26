جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بمنح 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الفقيرة، ما يعنى زيادة عدد الجرعات إلى الضعف مقارنة بتعهدات سابقة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تتعهد بتقديم 120 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.