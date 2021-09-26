جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "فرانس برس"، يدلى الناخبون الألمان بأصواتهم فى انتخابات تشريعية متقاربة الفرص يشكل فيها الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمى ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنجيلا ميركل. وتتولى ميركل السلطة منذ 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا فى مسار أكبر اقتصادات أوروبا. ويعنى تقارب النتائج دخول الأحزاب الرائدة فى مشاورات مع بعضها البعض قبل الشروع فى مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورا وهو ما يبقى ميركل (67 عاما) فى السلطة لتصريف الأعمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح مراكز الاقتراع فى ألمانيا لاختيار خليفة لميركل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.