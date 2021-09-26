تصريح جديد من حكومة طالبان حول تعليم الفتيات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة بالإنابة فى حكومة طالبان الانتقالية، أن الحركة ملتزمة بوعدها بالسماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته فضائية "سكاى نيوز عربية".





وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت سابقا بأن حركة طالبان تخطط لإدخال الدراسة المنفصلة للذكور والإناث فى البلاد. وقد انطلقت فى عدد من المعاهد الأفغانية الدراسات المنفصلة للطلاب والطالبات. وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان منتصف أغسطس الماضى، بعد انسحاب القوات الأجنبية ما تسبب فى فوضى عارمة وذعر كبير بين قطاعات عديدة من الشعب الأفغانى ما دفعهم للفرار إلى مطار كابول الدولى فى محاولة للهروب من حكم طالبان.

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