الأمم المتحدة ترفض تمثيل طالبان لأفغانستان فى اجتماعات الجمعية العامة

جدة - نرمين السيد - استبعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن تكون حركة طالبان ممثلاً لأفغانستان فى الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تعقيبًا على طلب الحركة إلقاء كلمة البلاد فى الاجتماعات.





من جانبه، أكد المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، أن الممثل المسجل رسميًا للتحدث باسم أفغانستان، غدًا الإثنين، هو مبعوث الحكومة الأفغانية السابقة غلام إسحق زاى. وكانت حركة طالبان بعثت بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطلب فيه تمثيل البلاد رسميًا على منصة الأمم المتحدة، بإلقاء الكلمة فى المناقشات العامة الجارية، وكذلك بترشيح مبعوث من الحركة يحل محل إسحق زاى. ويعود القرار الخاص بتمثيل أفغانستان حاليًا إلى لجنة أوراق الاعتماد فى الأمم المتحدة، إلا أنه لا يوجد اجتماع مجدول للجنة التى تضم 9 أعضاء، لذا يبقى السفير الأفغانى الحالى فى منصبه.

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