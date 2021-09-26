عاجل الآن | نتائج الثانوية العامة في اليمن.. رابط نتيجة ثالث ثانوي 2021 اليمن صنعاء برقم الجلوس

ينشر لكم ثقفني نتائج الثانوية العامة في اليمين، حيث يرغب الكثير من طلاب وطالبات ثالث ثانوي 2021 في اليمن وصنعاء في التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية، بعد ترقب كبير وطول انتظار من قبل أولياء الأمور وعشرات الآلاف من طلبة الثانوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية ظهور النتائج عبر موقع الوزارة، حيث سيكون الاستعلام عن نتيجة الطلاب إلكترونيا وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، ويسارع الكثير من الطلاب من صناء وبقية المحافظات اليمنية للحصول على الرابط الخاصى بالحصول على النتيجة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم خطوات الاطلاع على النتيجة خطوة بخطوة.

نتائج الثانوية العامة 2021 في اليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم، انتهاء أعمال تصحيح ومراجعة أوراق اجابات طلاب الصف الثالث الثانوي، كما تم ضبط ورصد الدرجات لكافة طلاب الثانوية في جميع المدارس، ويمكن للطلاب والطالبات المتقدمين تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر شبكة الإنترنت والتعرف على النتيجة الخاصة بهم، وخلال الساعات الماضية اشتدت نسبة البحث بشكل كبير عبر محرك جوجل، عقب إعلان الوازرة عن نشر النتائج إلكترونيا، وأكدت الوزارة بأن كل طالب أخذ حقه في التصحيح دون زيادة أو نقصان، كما تم مراعاة الظروف التي مر بها الطلاب بسبب الأحوال السياسية التي تعيشها البلاد.

رابط نتيجة ثالث ثانوي 2021 اليمن صنعاء برقم الجلوس

جرى يوم أمس السبت الموافق 25/9/2021، مؤتمر صحفي أجراه نائب وزير التربية والتعليم في اليمن، حيث تم الإعلان خلال المؤتمر عن ظهور نتائج الثانوية العامة 2021، وقد أعلنت عن نسبة النجاح على مستوى المدارس الثانوية باليمن حيث وصلت نسبة النجاح غلى 79.19%، وهنأ وزير التربية جميع الطلاب والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الثانوية العامة

ننشر لكم في الشرح التالي، كيفية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 في اليمن، حيث يمكن لكم اتباع الشرح المفصل خطوة بخطوة، مع مراعاة ادخال البيانات بشكل صحيح، ويمكن الاستعلام من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس، وننتقل الآن إلى الخطوات خطوة بخطوة كما يأتي.

أولا، يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر شبكة الإنترنت. ثانيا، يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح. ثالثا، ادخال اسم الطالب. رابعا، اختيار الشعبة العلمي أو الأدبي. خامسأ، قم بالضغط على أيقونة استعلام عن النتيجة لتظهر لك النتيجة بشكل مباشر.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم طريقة وخطوات التعرف والحصول على نتيجة الثانوية العامة في اليمين ومحافظات صنعاء وعدن وبقية المحافظات، وفي حال كان لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بكم، وسنقدم لكم النتيجة الخاصة بكم، ونتمني لكم التفوق والنجاح في المرحلة الدراسية القادمة.