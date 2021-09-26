السعودية عقوبة مرتكبي جريمة التحرش 1443 بعد الاحتفال باليوم الوطني 91

السعودية عقوبة مرتكبي جريمة التحرش 1443 ، وتغليظها من قبل المشرع، بعد ظهور حالات تحرش، أثناء الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، للعام 1443هـ /2021م، وهو اليوم الوطني ال91، بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم تحت شعار هي لنا دار، والذي خرج فيه المواطنين السعوديين، والمقيمين على أراضي المملكة، للاحتفالات وسط أجواء الفرحة، وبالرغم من ذلك شابها أحداث تحرش بالنساء، مما دفع وزارة الداخلية السعودية، بالإعلان والنشر، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، تعريف بجريمة التحرش وحالات تغليظها، في حال تكرار تلك الفعلة، التي يعاقب عليها القانون السعودي، وقد جاء التعريف كما النص التالي:

” وهو كل قول أو فعل أو إشارة ، تحمل أي إيحاء جنسي، تصدر من شخص تجاه شخص آخر، من شأنها المساس بجسده، أو عرضة، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة “

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن وزارة الداخلية السعودية، قامت بالقبض على الأشخاص مرتكبي أفعال التحرش، خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، بعد ظهور الحالات عبر فديوهات قصيرة، نشرها بعض المواطنين، عبر حساباتهم الإلكترونية، لتوثيق الجريمة، أثناء الاحتفال باليوم الوطني ال 91، المنافية للآداب، والأخلاق والشريعة الإسلامية، وعلى الفور أهابت الوزارة، بالمواطنين السعوديين، بتجنب ارتكاب تلك الأفعال، والتذكير بعقوبة التحرش، والتشديد على عقوبة التحرش وتغليظها، وفق القانون السعودي.

كذلك فقد أوضحت النيابة العامة السعودية، أن عقوبة التحرش، تكون إما بالسجن مدة سنتين، أو بغرامة تقدر ب 100 ألف ريال سعودي، مع إمكانية تغليظها، للسجن مدة 5 سنوات، أو دفع غرامة تقدر، ب 500 ألف ريال سعودي، وعن حالات تغليظها، تحكمها إما تكرار الفعل، أو يكون مرتبط بأحد الأفعال التالية:

أولًا في حال كان المجني عليه من ذوي الإحتياجات الخاصة.

كذلك في حال كان المجني عليه طفل.

أيضًا في حال حدث وقوع الجريمة، أثناء الكوارث أو الأزمات، أو الحوادث.

كما في حال وقوع الجريمة، بمكان العمل، أو مكان الدراسة، أو بأحد دور رعاية، أو دور الإيواء.

أيضًا في حالة وقوع الجريمة أثناء نوم المجني عليه، أو في حال كان المجني عليه فاقد للوعي، أو في حكم ذلك.

كذلك في حا كان الجاني والمجني عليه، من جنس واحد.

في الختام نذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أوضحت من خلال بيانها، أنه تم تغليظ عقوبة التحرش أيضًا لتشمل التشهير، وهو ما يواجهه من قاموا بأفعال التحرش، والمقبوض عليهم أمنيًا، فبعد أن كان الجاني، يواجه عقوبة السجن، أو الغرامة المالية فقط، أصبح من إمكان القضاء، التشهير بمن يرتكبون هذا الفعل المشين، لمدى تأثيره على المجتمع، ومن حق المجني عليه التشهير بالجاني، بعد صدور الحكم لصالحه، بشرط صدور حكم قطعي، عن طريق: