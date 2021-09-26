أخبار اليمن : في تهنئة لرئيس المؤتمر : رؤساء الفروع: المؤتمريون سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية

دوت الخليج -

في تهنئة لرئيس المؤتمر : رؤساء الفروع: المؤتمريون سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس، برقيات تهان من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، بمناسبة اعياد الثورة اليمنية الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر والـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر الخالدتين والـ54 للاستقلال 30 نوفمبر.

وأكدت البرقيات أن الثورة اليمنية الـ26 سبتمبر والـ14 اكتوبر و30 نوفمبر شكلت الاطار الناظم والجامع لكل اليمنيين وادخلت اليمن في عصر جديد من العلاقات مع سائر الامم ، مشددين على انها كانت الاساس والمدماك الذي اسس لتحقيق حلم اليمنيين الاهم في تاريخنا المعاصر وهو اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وقيام الجمهورية اليمنية التي انهت التشطير البغيض .

وأشار رؤساء فرع المؤتمر بالمحافظات والجامعات إلى أن ثورة 26 سبتمر والرابع عشر من اكتوبر هي الحدث الوطني الأبرز الذي غير مجرى التاريخ ؛ وهي اللحظة التي بزغ فيها ومن خلالها فجر اليمن الحديث، وهي القيمة والمرجعية العليا التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، فهي البوصلة، وهي نقطة الارتكاز، وهي الدليل إذا تاهت السبل بأبناء الوطن وإذا اختلفت المصالح والاهواء.

كما اكدت البرقيات على ان المؤتمريبن سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية وحريصين على السير باتجاه المستقبل على هدي اهدافها، ومحافظين على مكتسباتها العظيمة ممثلة في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحريات العامة والتنمية الشاملة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية .