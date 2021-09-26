عاجل.. الجيش السودانى يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية فى أراضى الفشقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، فى تصريح صحفى، إن القوات المسلحة السودانية قد تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الإثيوبية على الانسحاب.

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