أول حكومة بعد ميركل.. من أبرز المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية؟

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير ألمانية محلية، تأتى هذه الانتخابات وسط توقعات بصعود ثابت وغير متوقع للحزب الاشتراكى الديمقراطى المنتمى لتيار يسار الوسط، حسبما أكدت الاستطلاعات الشعبية الأخيرة.

فيما يتوقع المتابعون ان يجرى تشكيل تحالف من ثلاثة أحزاب، خصوصا أنه لم يتمكن أى حزب من تأمين الحصول على أكثر من ربع حصة الأصوات خلال استطلاعات الرأى خلال الحملة الانتخابية.

وكان مرشح الحزب الاشتراكى الديمقراطى لمنصب المستشارية، أولاف شولتس، 63 عامًا، السياسى الأقرب من أنجيلا ميركل خلال الـ4 سنوات الأخيرة، حيث عمل معها كوزير للمالية، وهو المرشح الذى يتصدر السباق لخلافتها على منصبها فى المستشارية.

فيما خسر منافسه الرئيسى أرمين لاشيت، 60 عاما، المرشح عن حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى، قاعدة خلال حملة انتخابية وصفت بأنها باهتة، لكنه قلص الفجوة فى استطلاعات الرأى إلى بضع نقاط مئوية خلال الأيام الأخيرة، لتبقى هذه الفوارق البسيطة هى الفيصل لتضع الأحزاب فى صفقات التحالف بعد ظهور النتائج.

وتشهد الانتخابات هذه المرة دخول مرشحة للمستشارية عن حزب الخضر لأول مرة فى تاريخه، وهى أنالينا بيربوك، لكن شعبيته شهدت انخفاضًا، ومن المتوقع أن تحتل المركز الثالث بفارق كبير.

وقادت ميركل الكتلة المحافظة - المؤلفة من حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى وشقيقه البافارى الاتحاد المسيحى الاجتماعى- للفوز فى الانتخابات الأربعة الأخيرة، مما ميز الثقافة السياسية فى ألمانيا لجيل كامل.

يذكر أن ميركل تعد ثانى أطول زعيم يتولى السلطة فى ألمانيا بعد هيلموت كول، الذى قاد البلاد خلال إعادة التوحيد.