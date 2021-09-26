مقتل 4 عسكريين فى هجوم إرهابى بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات المحلية فى بيان، إنه تم تنفيذ الهجوم بعبوة ناسفة فى إقليم بلوشستان.
ووفقاً لصحيفة "dawn" الباكستانية، وقع الحادث عندما كان العسكريون ينفذون أعمال الدورية فى منطقة هارناى، ومرت سيارتهم على عبوة ناسفة، ووصل عسكريون آخرون إلى مكان الحادث، ونقلوا الجرحى إلى المستشفى.
وأعلن "جيش تحرير بلوشستان"، وهو جماعة انفصالية، مسؤوليته عن الهجوم.
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