الحكومة الأردنية : استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين

دوت الخليج :- كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن استمرار تعافي الايرادات واستقرار الدين العام خلال 7 أشهر الاولى من العام الجاري.

ووفق البيانات : سجل عجز الموازنة العامة انخفاضا بحوالي 729.3 مليون دينار، ووصل بعد المنح حوالي 521.9 مليون دينار خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1251.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2020 ، بحسب هلا اخبار .

ووتشير الأرقام إلى أن رصيد الدين الحكومي بلغ حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021.

ويأتي ذلك مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.