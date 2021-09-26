البرهان: حريصون على إتمام انتقال السلطة وإجراء الانتخابات

شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، على إتمام عملية انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات". وأشار رئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى الحرص على "إنجاز التحول الديمقراطي"، مضيفا: "كلنا شركاء بالتغيير في السودان". كذلك دعا البرهان إلى ضرورة "توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان". وتابع قائلا: "لن نسمح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة". وفيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب". وكشف المسؤول السوداني عن "القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية".

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