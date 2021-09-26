جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، "المجزرة" التى نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة وأدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين فى القدس وجنين.





وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى، "أنها تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الصباح الدامى والجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال". وأضافت الوزارة "أنها تعتبر هذا تصعيدا متعمدا بهدف خلط الأوراق والأولويات بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية".. مجددة مطالبتها للمجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فورًا وقبل فوات الأوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة» الاحتلال فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.