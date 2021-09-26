مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى، وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته. وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية فى وقت سابق من الشهر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الإبراهيمى من إغلاقات متواصلة ومنع لرفع الأذان، وطرد الموظفين من المسجد، مؤكدة أن هذا اعتداء صارخ وتعد خطير على المسجد الإبراهيمى الشريف وسعى للسيطرة الكاملة عليه، داعية المنظمات الدولية لإيقاف الاحتلال عن انتهاك حرمات المسجد، الذى يعتبر وقفًا إسلاميًا خالصًا ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه.

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