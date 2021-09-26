العراق يطلق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأحد - أن "قيادة عمليات ديالى شرعت فى تنفيذ عملية نوعية من خلال قطعات الفرقة الأولى بالجيش العراقى لمداهمة وتفتيش حاوى العظيم، والقرى المجاورة لها".

وأضافت أن العملية تهدف إلى تطهير منابع الإرهاب وتدمير الأوكار، وإلقاء القبض على المطلوبين أمنيا.