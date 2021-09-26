وفد مركزي لـ حركة طالبان يصل بنجشير قادما من كابول

أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم الأحد، عن ارسال حركة طالبان وفدا رفيع المستوى من العاصمة الأفغانية كابول إلى ولاية بنجشير، معقل المقاومة.

وتداول نشطاء موالون لـ حركة طالبان، علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر رتل عسكري، يقال إنه نقل الوفد الذي وصف بـ”المركزي"، برئاسة المسؤول قاري صلاح الدين رئيس، إلى بنجشير وصورا لأفراد فيه، ولم يتضح هدف الزيارة بعد.

وتمكنت حركة طالبان، خلال هذا الشهر، من الاستيلاء على أجزاء واسعة من ولاية بنجشير، منها مركز الولاية التي كانت آخر بؤرة للمقاومة المناهضة للحركة في أفغانستان.

وتواصل قوات بنجشير، بقيادة أحمد مسعود، خوض حرب العصابات ضد حركة طالبان في الولاية.