موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

يستضيف استاد الكامب نو معقل فريق برشلونة مباراة الجولة السابعة ضمن بطولة الدوري الأسباني بين البرسا وليفانتي، وتقام المباراة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق برشلونة إلى تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها على مستوى النتائج، ومحاولة عدم تخييب أمال الجماهير، ويأمل إلى العودة لسكة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط في مشوار البحث عن اللقب الغائب عن صفوف الفريق من عام 2018، حيث حقق الفريق المركز الثالث في النسخة الأخيرة من البطولة برصيد 79 نقطة خلف الوصيف ريال مدريد، والمتصدر أتليتكو مدريد، بينما يسعى فريق ليفانتي إلى استغلال سوء الأداء للبارسا هذه الفترة، ومحاولة إقتناص نقاط المباراة، والتقدم في جدول الترتيب، ونعرض موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق انتصاره الثالث في الليجا هذا الموسم، ومحاولة العودة لمستواه المعهود، وتحقيق النتائج الإيجابية، والعودة للمنافسة على البطولات، خاصة بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن صفوف الفريق، وقد تلقى الفريق أخبار سعيدة رفعت من الروح المعنوية للجهاز الفني والجماهير، حيث تلقى اللاعب الأسباني إنسو فاتي التصريح الطبي وإنضم لقائمة الفريق، وقد خاض البارسا خمس مباريات هذا الموسم في الدوري الأسباني، واستطاع تحقيق الانتصار في مبارتين على حساب كلا من ريال سوسييداد، وخيتافي، والتعادل في ثلاث مباريات أمام كلا من أتليتك بلباو، وقادش، وغرناطة، ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام فريق إشبيلية، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

يسعى فريق ليفانتي إلى تحقيق انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، حيث خاض الفريق ست مباريات، واستطاع تحقيق التعادل في أربع مباريات أمام كلا من قادش، وريال مدريد، ورايو فاليكانو، وإلتشي، بينما تعرض للهزيمة في مبارتين على يد كلا من سيلتا فيغو، وريال سوسييداد، وبذلك يتواجد الفريق السادس عشر برصيد 4 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط، ويسعى الفريق إلى إنهاء الموسم في مركز متقدم عن الموسم الماضي، حيث حقق حينها المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة.

اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

4:15 بتوقيت مصر

3:15 بتوقيت الجزائر وتونس، والمغرب

2:15 بتوقيت غرينتش

6:15 بتوقيت الإمارات، وعمان

5:15 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي